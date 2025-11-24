Hva er C1USD

Currency One USD (C1USD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Currency One USD (C1USD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Currency One USD (C1USD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Currency One USD (C1USD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 2.55B $ 2.55B $ 2.55B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.55B $ 2.55B $ 2.55B All-time high: $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 All-Time Low: $ 0.934682 $ 0.934682 $ 0.934682 Nåværende pris: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Lær mer om Currency One USD (C1USD) pris Kjøp C1USD nå!

Currency One USD (C1USD) Informasjon Offisiell nettside: https://kinesis.money/c1usd/ Teknisk dokument: https://currency.one/wp-content/uploads/2025/09/C1USD-Whitepaper.pdf

Currency One USD (C1USD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Currency One USD (C1USD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet C1USD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange C1USD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår C1USDs tokenomics, kan du utforske C1USD tokenets livepris!

C1USD prisforutsigelse Vil du vite hvor C1USD kan være på vei? Vår C1USD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se C1USD tokenets prisforutsigelse nå!

