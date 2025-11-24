Currency One USD pris i dag

Sanntids Currency One USD (C1USD) pris i dag er $ 1.008, med en 0.77% endring de siste 24 timene. Nåværende C1USD til USD konverteringssats er $ 1.008 per C1USD.

Currency One USD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,572,038,774, med en sirkulerende forsyning på 2.55B C1USD. I løpet av de siste 24 timene C1USD har den blitt handlet mellom $ 0.991849(laveste) og $ 1.02 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.084, mens tidenes laveste notering var $ 0.934682.

Kortsiktig har C1USD beveget seg +0.44% i løpet av den siste timen og +0.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Currency One USD (C1USD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.57B$ 2.57B $ 2.57B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.57B$ 2.57B $ 2.57B Opplagsforsyning 2.55B 2.55B 2.55B Total forsyning 2,550,000,000.0 2,550,000,000.0 2,550,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Currency One USD er $ 2.57B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på C1USD er 2.55B, med en total tilgang på 2550000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.57B.