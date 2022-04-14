Curiso (CUR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Curiso (CUR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Curiso (CUR) Informasjon INFINITE CANVAS FOR YOUR THOUGHTS. Connect nodes and AI services to explore ideas in depth. Unlock richer, more accurate AI interactions with advanced guidance capabilities. Curiso allows you use any remote or local AI provider to share context and documents across the latest state of the art AI models. Avoid having to use multiple platforms and explore your thoughts in one seamless infinite canvas. Offisiell nettside: https://curiso.ai Kjøp CUR nå!

Curiso (CUR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Curiso (CUR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.05K $ 37.05K $ 37.05K Total forsyning: $ 978.06M $ 978.06M $ 978.06M Sirkulerende forsyning: $ 978.06M $ 978.06M $ 978.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.05K $ 37.05K $ 37.05K All-time high: $ 0.005363 $ 0.005363 $ 0.005363 All-Time Low: $ 0.00003565 $ 0.00003565 $ 0.00003565 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Curiso (CUR) pris

Curiso (CUR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Curiso (CUR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CUR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CUR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CURs tokenomics, kan du utforske CUR tokenets livepris!

CUR prisforutsigelse Vil du vite hvor CUR kan være på vei? Vår CUR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CUR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!