Curiso (CUR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00004085 $ 0.00004085 $ 0.00004085 24 timer lav $ 0.0000435 $ 0.0000435 $ 0.0000435 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00004085$ 0.00004085 $ 0.00004085 24 timer høy $ 0.0000435$ 0.0000435 $ 0.0000435 All Time High $ 0.005363$ 0.005363 $ 0.005363 Laveste pris $ 0.00003565$ 0.00003565 $ 0.00003565 Prisendring (1H) +0.49% Prisendring (1D) -4.51% Prisendring (7D) -9.38% Prisendring (7D) -9.38%

Curiso (CUR) sanntidsprisen er $0.0000415. I løpet av de siste 24 timene har CUR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004085 og et toppnivå på $ 0.0000435, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUR er $ 0.005363, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003565.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUR endret seg med +0.49% i løpet av den siste timen, -4.51% over 24 timer og -9.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Curiso (CUR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.63K$ 40.63K $ 40.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.63K$ 40.63K $ 40.63K Opplagsforsyning 978.06M 978.06M 978.06M Total forsyning 978,063,599.147322 978,063,599.147322 978,063,599.147322

Nåværende markedsverdi på Curiso er $ 40.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUR er 978.06M, med en total tilgang på 978063599.147322. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.63K.