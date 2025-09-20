Dagens Curiso livepris er 0.0000415 USD. Spor prisoppdateringer for CUR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Curiso livepris er 0.0000415 USD. Spor prisoppdateringer for CUR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CUR

CUR Prisinformasjon

CUR Offisiell nettside

CUR tokenomics

CUR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Curiso Logo

Curiso Pris (CUR)

Ikke oppført

1 CUR til USD livepris:

--
----
-5.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Curiso (CUR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:42:08 (UTC+8)

Curiso (CUR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00004085
$ 0.00004085$ 0.00004085
24 timer lav
$ 0.0000435
$ 0.0000435$ 0.0000435
24 timer høy

$ 0.00004085
$ 0.00004085$ 0.00004085

$ 0.0000435
$ 0.0000435$ 0.0000435

$ 0.005363
$ 0.005363$ 0.005363

$ 0.00003565
$ 0.00003565$ 0.00003565

+0.49%

-4.51%

-9.38%

-9.38%

Curiso (CUR) sanntidsprisen er $0.0000415. I løpet av de siste 24 timene har CUR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004085 og et toppnivå på $ 0.0000435, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUR er $ 0.005363, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003565.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUR endret seg med +0.49% i løpet av den siste timen, -4.51% over 24 timer og -9.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Curiso (CUR) Markedsinformasjon

$ 40.63K
$ 40.63K$ 40.63K

--
----

$ 40.63K
$ 40.63K$ 40.63K

978.06M
978.06M 978.06M

978,063,599.147322
978,063,599.147322 978,063,599.147322

Nåværende markedsverdi på Curiso er $ 40.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUR er 978.06M, med en total tilgang på 978063599.147322. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.63K.

Curiso (CUR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Curiso til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Curiso til USD ble $ +0.0000040675.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Curiso til USD ble $ -0.0000071645.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Curiso til USD ble $ -0.00000033689024377723.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.51%
30 dager$ +0.0000040675+9.80%
60 dager$ -0.0000071645-17.26%
90 dager$ -0.00000033689024377723-0.80%

Hva er Curiso (CUR)

INFINITE CANVAS FOR YOUR THOUGHTS. Connect nodes and AI services to explore ideas in depth. Unlock richer, more accurate AI interactions with advanced guidance capabilities. Curiso allows you use any remote or local AI provider to share context and documents across the latest state of the art AI models. Avoid having to use multiple platforms and explore your thoughts in one seamless infinite canvas.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Curiso (CUR) Ressurs

Offisiell nettside

Curiso Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Curiso (CUR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Curiso (CUR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Curiso.

Sjekk Curisoprisprognosen nå!

CUR til lokale valutaer

Curiso (CUR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Curiso (CUR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CUR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Curiso (CUR)

Hvor mye er Curiso (CUR) verdt i dag?
Live CUR prisen i USD er 0.0000415 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CUR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CUR til USD er $ 0.0000415. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Curiso?
Markedsverdien for CUR er $ 40.63K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CUR?
Den sirkulerende forsyningen av CUR er 978.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCUR ?
CUR oppnådde en ATH-pris på 0.005363 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CUR?
CUR så en ATL-pris på 0.00003565 USD.
Hva er handelsvolumet til CUR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CUR er -- USD.
Vil CUR gå høyere i år?
CUR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CUR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:42:08 (UTC+8)

Curiso (CUR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.