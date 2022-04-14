CumRocket (CUMMIES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CumRocket (CUMMIES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CumRocket (CUMMIES) Informasjon CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots. Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience. Offisiell nettside: https://cumrocket.io Kjøp CUMMIES nå!

CumRocket (CUMMIES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CumRocket (CUMMIES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Total forsyning: $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B Sirkulerende forsyning: $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M All-time high: $ 0.28855 $ 0.28855 $ 0.28855 All-Time Low: $ 0.00142537 $ 0.00142537 $ 0.00142537 Nåværende pris: $ 0.00279794 $ 0.00279794 $ 0.00279794 Lær mer om CumRocket (CUMMIES) pris

CumRocket (CUMMIES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CumRocket (CUMMIES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CUMMIES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CUMMIES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CUMMIESs tokenomics, kan du utforske CUMMIES tokenets livepris!

CUMMIES prisforutsigelse Vil du vite hvor CUMMIES kan være på vei? Vår CUMMIES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CUMMIES tokenets prisforutsigelse nå!

