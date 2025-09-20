CumRocket (CUMMIES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00277425 24 timer høy $ 0.0029036 All Time High $ 0.28855 Laveste pris $ 0.00142537 Prisendring (1H) +1.07% Prisendring (1D) -2.25% Prisendring (7D) -2.28%

CumRocket (CUMMIES) sanntidsprisen er $0.00280829. I løpet av de siste 24 timene har CUMMIES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00277425 og et toppnivå på $ 0.0029036, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUMMIES er $ 0.28855, mens den rekordlave prisen er $ 0.00142537.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUMMIES endret seg med +1.07% i løpet av den siste timen, -2.25% over 24 timer og -2.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CumRocket (CUMMIES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.71M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.71M Opplagsforsyning 1.32B Total forsyning 1,320,428,309.0

Nåværende markedsverdi på CumRocket er $ 3.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUMMIES er 1.32B, med en total tilgang på 1320428309.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.71M.