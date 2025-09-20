Dagens CumRocket livepris er 0.00280829 USD. Spor prisoppdateringer for CUMMIES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUMMIES pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CumRocket livepris er 0.00280829 USD. Spor prisoppdateringer for CUMMIES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUMMIES pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CumRocket Logo

CumRocket Pris (CUMMIES)

Ikke oppført

1 CUMMIES til USD livepris:

$0.00280845
$0.00280845$0.00280845
-2.20%1D
USD
CumRocket (CUMMIES) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:06:38 (UTC+8)

CumRocket (CUMMIES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00277425
$ 0.00277425$ 0.00277425
24 timer lav
$ 0.0029036
$ 0.0029036$ 0.0029036
24 timer høy

$ 0.00277425
$ 0.00277425$ 0.00277425

$ 0.0029036
$ 0.0029036$ 0.0029036

$ 0.28855
$ 0.28855$ 0.28855

$ 0.00142537
$ 0.00142537$ 0.00142537

+1.07%

-2.25%

-2.28%

-2.28%

CumRocket (CUMMIES) sanntidsprisen er $0.00280829. I løpet av de siste 24 timene har CUMMIES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00277425 og et toppnivå på $ 0.0029036, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUMMIES er $ 0.28855, mens den rekordlave prisen er $ 0.00142537.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUMMIES endret seg med +1.07% i løpet av den siste timen, -2.25% over 24 timer og -2.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CumRocket (CUMMIES) Markedsinformasjon

$ 3.71M
$ 3.71M$ 3.71M

--
----

$ 3.71M
$ 3.71M$ 3.71M

1.32B
1.32B 1.32B

1,320,428,309.0
1,320,428,309.0 1,320,428,309.0

Nåværende markedsverdi på CumRocket er $ 3.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUMMIES er 1.32B, med en total tilgang på 1320428309.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.71M.

CumRocket (CUMMIES) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CumRocket til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CumRocket til USD ble $ -0.0001226534.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CumRocket til USD ble $ -0.0003897269.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CumRocket til USD ble $ +0.0001252169617067384.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.25%
30 dager$ -0.0001226534-4.36%
60 dager$ -0.0003897269-13.87%
90 dager$ +0.0001252169617067384+4.67%

Hva er CumRocket (CUMMIES)

CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots. Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience.

CumRocket (CUMMIES) Ressurs

Offisiell nettside

CumRocket Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CumRocket (CUMMIES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CumRocket (CUMMIES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CumRocket.

Sjekk CumRocketprisprognosen nå!

CUMMIES til lokale valutaer

CumRocket (CUMMIES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CumRocket (CUMMIES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CUMMIES tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CumRocket (CUMMIES)

Hvor mye er CumRocket (CUMMIES) verdt i dag?
Live CUMMIES prisen i USD er 0.00280829 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CUMMIES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CUMMIES til USD er $ 0.00280829. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CumRocket?
Markedsverdien for CUMMIES er $ 3.71M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CUMMIES?
Den sirkulerende forsyningen av CUMMIES er 1.32B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCUMMIES ?
CUMMIES oppnådde en ATH-pris på 0.28855 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CUMMIES?
CUMMIES så en ATL-pris på 0.00142537 USD.
Hva er handelsvolumet til CUMMIES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CUMMIES er -- USD.
Vil CUMMIES gå høyere i år?
CUMMIES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CUMMIES prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:06:38 (UTC+8)

CumRocket (CUMMIES) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

