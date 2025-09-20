Cults (CULTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002916 $ 0.00002916 $ 0.00002916 24 timer lav $ 0.00003536 $ 0.00003536 $ 0.00003536 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002916$ 0.00002916 $ 0.00002916 24 timer høy $ 0.00003536$ 0.00003536 $ 0.00003536 All Time High $ 0.00253382$ 0.00253382 $ 0.00253382 Laveste pris $ 0.00002597$ 0.00002597 $ 0.00002597 Prisendring (1H) +0.74% Prisendring (1D) -14.23% Prisendring (7D) -16.04% Prisendring (7D) -16.04%

Cults (CULTS) sanntidsprisen er $0.00003003. I løpet av de siste 24 timene har CULTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002916 og et toppnivå på $ 0.00003536, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CULTS er $ 0.00253382, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002597.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CULTS endret seg med +0.74% i løpet av den siste timen, -14.23% over 24 timer og -16.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cults (CULTS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.02K$ 30.02K $ 30.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.02K$ 30.02K $ 30.02K Opplagsforsyning 999.91M 999.91M 999.91M Total forsyning 999,906,206.7011876 999,906,206.7011876 999,906,206.7011876

Nåværende markedsverdi på Cults er $ 30.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CULTS er 999.91M, med en total tilgang på 999906206.7011876. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.02K.