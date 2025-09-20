Dagens Cultel livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CULTEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CULTEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cultel livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CULTEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CULTEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Cultel Logo

Cultel Pris (CULTEL)

Ikke oppført

1 CULTEL til USD livepris:

--
----
-1.50%1D
mexc
USD
Cultel (CULTEL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:53:37 (UTC+8)

Cultel (CULTEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.50%

+0.74%

+0.74%

Cultel (CULTEL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CULTEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CULTEL er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CULTEL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.50% over 24 timer og +0.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cultel (CULTEL) Markedsinformasjon

$ 47.72K
$ 47.72K$ 47.72K

--
----

$ 47.72K
$ 47.72K$ 47.72K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cultel er $ 47.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CULTEL er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.72K.

Cultel (CULTEL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cultel til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cultel til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cultel til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cultel til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.50%
30 dager$ 0+4.74%
60 dager$ 0+42.78%
90 dager$ 0--

Hva er Cultel (CULTEL)

Introducing Cultel ($CULTEL), the latest ERC-based meme token inspired by the growing hype around cult-themed memecoins and Vitalik Buterin’s recent tweet expressing his fondness for the word “Cultel.” Designed to capture the imagination of crypto enthusiasts, Cultel taps into the meme token craze while fostering a vibrant and inclusive community. With its unique branding and a nod to Vitalik’s influence, $CULTEL positions itself as the next breakout token in the memecoin space. Early adopters will enjoy the opportunity to ride the wave of excitement as Cultel aims to create a trendsetting ecosystem, blending humor, virality, and crypto innovation. Join the $CULTEL movement and embrace the power of the cult-like community!

Cultel (CULTEL) Ressurs

Cultel Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cultel (CULTEL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cultel (CULTEL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cultel.

CULTEL til lokale valutaer

Cultel (CULTEL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cultel (CULTEL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CULTEL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cultel (CULTEL)

Hvor mye er Cultel (CULTEL) verdt i dag?
Live CULTEL prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CULTEL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CULTEL til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cultel?
Markedsverdien for CULTEL er $ 47.72K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CULTEL?
Den sirkulerende forsyningen av CULTEL er 100.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCULTEL ?
CULTEL oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CULTEL?
CULTEL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CULTEL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CULTEL er -- USD.
Vil CULTEL gå høyere i år?
CULTEL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CULTEL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:53:37 (UTC+8)

Cultel (CULTEL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

