Cub Finance (CUB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00132637 $ 0.00132637 $ 0.00132637 24 timer lav $ 0.00137634 $ 0.00137634 $ 0.00137634 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00132637$ 0.00132637 $ 0.00132637 24 timer høy $ 0.00137634$ 0.00137634 $ 0.00137634 All Time High $ 3.96$ 3.96 $ 3.96 Laveste pris $ 0.00104291$ 0.00104291 $ 0.00104291 Prisendring (1H) +0.38% Prisendring (1D) +2.44% Prisendring (7D) +4.13% Prisendring (7D) +4.13%

Cub Finance (CUB) sanntidsprisen er $0.00137618. I løpet av de siste 24 timene har CUB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00132637 og et toppnivå på $ 0.00137634, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUB er $ 3.96, mens den rekordlave prisen er $ 0.00104291.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUB endret seg med +0.38% i løpet av den siste timen, +2.44% over 24 timer og +4.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cub Finance (CUB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.86K$ 16.86K $ 16.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 48.26K$ 48.26K $ 48.26K Opplagsforsyning 12.25M 12.25M 12.25M Total forsyning 35,066,436.79546054 35,066,436.79546054 35,066,436.79546054

Nåværende markedsverdi på Cub Finance er $ 16.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUB er 12.25M, med en total tilgang på 35066436.79546054. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.26K.