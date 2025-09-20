Dagens Cub Finance livepris er 0.00137618 USD. Spor prisoppdateringer for CUB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cub Finance livepris er 0.00137618 USD. Spor prisoppdateringer for CUB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Cub Finance Pris (CUB)

1 CUB til USD livepris:

$0.00137618
$0.00137618
+2.40%1D
Cub Finance (CUB) Live prisdiagram
Cub Finance (CUB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.38%

+2.44%

+4.13%

+4.13%

Cub Finance (CUB) sanntidsprisen er $0.00137618. I løpet av de siste 24 timene har CUB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00132637 og et toppnivå på $ 0.00137634, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUB er $ 3.96, mens den rekordlave prisen er $ 0.00104291.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUB endret seg med +0.38% i løpet av den siste timen, +2.44% over 24 timer og +4.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cub Finance (CUB) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Cub Finance er $ 16.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUB er 12.25M, med en total tilgang på 35066436.79546054. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.26K.

Cub Finance (CUB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cub Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cub Finance til USD ble $ +0.0000776677.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cub Finance til USD ble $ +0.0001895733.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cub Finance til USD ble $ +0.0002755167333392033.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+2.44%
30 dager$ +0.0000776677+5.64%
60 dager$ +0.0001895733+13.78%
90 dager$ +0.0002755167333392033+25.03%

Hva er Cub Finance (CUB)

Cub Finance (CUB) Ressurs

Offisiell nettside

Cub Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cub Finance (CUB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cub Finance (CUB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cub Finance.

Sjekk Cub Financeprisprognosen nå!

CUB til lokale valutaer

Cub Finance (CUB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cub Finance (CUB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CUB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cub Finance (CUB)

Hvor mye er Cub Finance (CUB) verdt i dag?
Live CUB prisen i USD er 0.00137618 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CUB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CUB til USD er $ 0.00137618. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cub Finance?
Markedsverdien for CUB er $ 16.86K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CUB?
Den sirkulerende forsyningen av CUB er 12.25M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCUB ?
CUB oppnådde en ATH-pris på 3.96 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CUB?
CUB så en ATL-pris på 0.00104291 USD.
Hva er handelsvolumet til CUB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CUB er -- USD.
Vil CUB gå høyere i år?
CUB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CUB prisprognosen for en mer grundig analyse.
