Crystl Finance (CRYSTL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.41% Prisendring (1D) -0.61% Prisendring (7D) -9.56% Prisendring (7D) -9.56%

Crystl Finance (CRYSTL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CRYSTL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRYSTL er $ 1.42, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRYSTL endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, -0.61% over 24 timer og -9.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crystl Finance (CRYSTL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.22K$ 4.22K $ 4.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.29K$ 4.29K $ 4.29K Opplagsforsyning 12.50M 12.50M 12.50M Total forsyning 12,699,356.0 12,699,356.0 12,699,356.0

Nåværende markedsverdi på Crystl Finance er $ 4.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRYSTL er 12.50M, med en total tilgang på 12699356.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.29K.