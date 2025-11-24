CrystalMine pris i dag

Sanntids CrystalMine (CRYSTAL) pris i dag er $ 0.00000757, med en 1.07% endring de siste 24 timene. Nåværende CRYSTAL til USD konverteringssats er $ 0.00000757 per CRYSTAL.

CrystalMine rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,567.44, med en sirkulerende forsyning på 1.00B CRYSTAL. I løpet av de siste 24 timene CRYSTAL har den blitt handlet mellom $ 0.00000747(laveste) og $ 0.00000759 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00057027, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000747.

Kortsiktig har CRYSTAL beveget seg -0.18% i løpet av den siste timen og -10.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CrystalMine (CRYSTAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.57K$ 7.57K $ 7.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.57K$ 7.57K $ 7.57K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CrystalMine er $ 7.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRYSTAL er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.57K.