CryptoTycoon (CTT) Informasjon CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt. Offisiell nettside: https://cryptotycoon.finance/ Kjøp CTT nå!

CryptoTycoon (CTT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CryptoTycoon (CTT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.09K $ 2.09K $ 2.09K Total forsyning: $ 959.00K $ 959.00K $ 959.00K Sirkulerende forsyning: $ 78.48K $ 78.48K $ 78.48K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.54K $ 25.54K $ 25.54K All-time high: $ 66.94 $ 66.94 $ 66.94 All-Time Low: $ 0.00400242 $ 0.00400242 $ 0.00400242 Nåværende pris: $ 0.02662642 $ 0.02662642 $ 0.02662642 Lær mer om CryptoTycoon (CTT) pris

CryptoTycoon (CTT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CryptoTycoon (CTT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CTT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CTT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CTTs tokenomics, kan du utforske CTT tokenets livepris!

CTT prisforutsigelse Vil du vite hvor CTT kan være på vei? Vår CTT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CTT tokenets prisforutsigelse nå!

