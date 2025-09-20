CryptoTycoon (CTT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 66.94$ 66.94 $ 66.94 Laveste pris $ 0.00400242$ 0.00400242 $ 0.00400242 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -62.52% Prisendring (7D) -62.52%

CryptoTycoon (CTT) sanntidsprisen er $0.01004113. I løpet av de siste 24 timene har CTT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CTT er $ 66.94, mens den rekordlave prisen er $ 0.00400242.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CTT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -62.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CryptoTycoon (CTT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 788.05$ 788.05 $ 788.05 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.63K$ 9.63K $ 9.63K Opplagsforsyning 78.48K 78.48K 78.48K Total forsyning 959,002.944175 959,002.944175 959,002.944175

Nåværende markedsverdi på CryptoTycoon er $ 788.05, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CTT er 78.48K, med en total tilgang på 959002.944175. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.63K.