Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art. Offisiell nettside: https://www.cryptocurrency-coin.com/

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cryptocurrency Coin (CRYPTO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M All-time high: $ 0.01946461 $ 0.01946461 $ 0.01946461 All-Time Low: $ 0.00169238 $ 0.00169238 $ 0.00169238 Nåværende pris: $ 0.00434055 $ 0.00434055 $ 0.00434055 Lær mer om Cryptocurrency Coin (CRYPTO) pris

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cryptocurrency Coin (CRYPTO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRYPTO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRYPTO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRYPTOs tokenomics, kan du utforske CRYPTO tokenets livepris!

