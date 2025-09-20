Dagens Cryptocurrency Coin livepris er 0.00579469 USD. Spor prisoppdateringer for CRYPTO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRYPTO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cryptocurrency Coin livepris er 0.00579469 USD. Spor prisoppdateringer for CRYPTO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRYPTO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CRYPTO

CRYPTO Prisinformasjon

CRYPTO Offisiell nettside

CRYPTO tokenomics

CRYPTO Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Cryptocurrency Coin Logo

Cryptocurrency Coin Pris (CRYPTO)

Ikke oppført

1 CRYPTO til USD livepris:

$0.00579375
$0.00579375$0.00579375
-5.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:01:10 (UTC+8)

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00569241
$ 0.00569241$ 0.00569241
24 timer lav
$ 0.00616845
$ 0.00616845$ 0.00616845
24 timer høy

$ 0.00569241
$ 0.00569241$ 0.00569241

$ 0.00616845
$ 0.00616845$ 0.00616845

$ 0.01946461
$ 0.01946461$ 0.01946461

$ 0.00169238
$ 0.00169238$ 0.00169238

-0.73%

-5.79%

-28.75%

-28.75%

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) sanntidsprisen er $0.00579469. I løpet av de siste 24 timene har CRYPTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00569241 og et toppnivå på $ 0.00616845, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRYPTO er $ 0.01946461, mens den rekordlave prisen er $ 0.00169238.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRYPTO endret seg med -0.73% i løpet av den siste timen, -5.79% over 24 timer og -28.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Markedsinformasjon

$ 5.81M
$ 5.81M$ 5.81M

--
----

$ 5.81M
$ 5.81M$ 5.81M

999.98M
999.98M 999.98M

999,975,479.982992
999,975,479.982992 999,975,479.982992

Nåværende markedsverdi på Cryptocurrency Coin er $ 5.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRYPTO er 999.98M, med en total tilgang på 999975479.982992. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.81M.

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cryptocurrency Coin til USD ble $ -0.000356371954789989.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cryptocurrency Coin til USD ble $ -0.0027331733.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cryptocurrency Coin til USD ble $ -0.0020706467.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cryptocurrency Coin til USD ble $ -0.00433881259683847.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000356371954789989-5.79%
30 dager$ -0.0027331733-47.16%
60 dager$ -0.0020706467-35.73%
90 dager$ -0.00433881259683847-42.81%

Hva er Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Ressurs

Offisiell nettside

Cryptocurrency Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cryptocurrency Coin (CRYPTO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cryptocurrency Coin (CRYPTO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cryptocurrency Coin.

Sjekk Cryptocurrency Coinprisprognosen nå!

CRYPTO til lokale valutaer

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cryptocurrency Coin (CRYPTO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRYPTO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Hvor mye er Cryptocurrency Coin (CRYPTO) verdt i dag?
Live CRYPTO prisen i USD er 0.00579469 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CRYPTO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CRYPTO til USD er $ 0.00579469. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cryptocurrency Coin?
Markedsverdien for CRYPTO er $ 5.81M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CRYPTO?
Den sirkulerende forsyningen av CRYPTO er 999.98M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRYPTO ?
CRYPTO oppnådde en ATH-pris på 0.01946461 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CRYPTO?
CRYPTO så en ATL-pris på 0.00169238 USD.
Hva er handelsvolumet til CRYPTO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRYPTO er -- USD.
Vil CRYPTO gå høyere i år?
CRYPTO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRYPTO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:01:10 (UTC+8)

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.