Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00569241 $ 0.00569241 $ 0.00569241 24 timer lav $ 0.00616845 $ 0.00616845 $ 0.00616845 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00569241$ 0.00569241 $ 0.00569241 24 timer høy $ 0.00616845$ 0.00616845 $ 0.00616845 All Time High $ 0.01946461$ 0.01946461 $ 0.01946461 Laveste pris $ 0.00169238$ 0.00169238 $ 0.00169238 Prisendring (1H) -0.73% Prisendring (1D) -5.79% Prisendring (7D) -28.75% Prisendring (7D) -28.75%

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) sanntidsprisen er $0.00579469. I løpet av de siste 24 timene har CRYPTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00569241 og et toppnivå på $ 0.00616845, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRYPTO er $ 0.01946461, mens den rekordlave prisen er $ 0.00169238.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRYPTO endret seg med -0.73% i løpet av den siste timen, -5.79% over 24 timer og -28.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.81M$ 5.81M $ 5.81M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.81M$ 5.81M $ 5.81M Opplagsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Total forsyning 999,975,479.982992 999,975,479.982992 999,975,479.982992

Nåværende markedsverdi på Cryptocurrency Coin er $ 5.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRYPTO er 999.98M, med en total tilgang på 999975479.982992. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.81M.