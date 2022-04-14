CryptoCart V2 (CCV2) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CryptoCart V2 (CCV2), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CryptoCart V2 (CCV2) Informasjon Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage. Offisiell nettside: https://cryptocart.cc/ Kjøp CCV2 nå!

CryptoCart V2 (CCV2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CryptoCart V2 (CCV2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 930.36K $ 930.36K $ 930.36K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M All-time high: $ 27.07 $ 27.07 $ 27.07 All-Time Low: $ 0.02534635 $ 0.02534635 $ 0.02534635 Nåværende pris: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Lær mer om CryptoCart V2 (CCV2) pris

CryptoCart V2 (CCV2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CryptoCart V2 (CCV2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CCV2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CCV2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CCV2s tokenomics, kan du utforske CCV2 tokenets livepris!

CCV2 prisforutsigelse Vil du vite hvor CCV2 kan være på vei? Vår CCV2 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CCV2 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!