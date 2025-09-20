CryptoCart V2 (CCV2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 27.07 Laveste pris $ 0.02534635 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.33%

CryptoCart V2 (CCV2) sanntidsprisen er $1.34. I løpet av de siste 24 timene har CCV2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CCV2 er $ 27.07, mens den rekordlave prisen er $ 0.02534635.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CCV2 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CryptoCart V2 (CCV2) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.25M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.34M Opplagsforsyning 930.36K Total forsyning 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CryptoCart V2 er $ 1.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CCV2 er 930.36K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.34M.