Crypto Whale (WHALE) Informasjon The biggest community meme token on TRON. Crypto Whale is a meme token on the TRON blockchain that combines entertainment with the innovative potential of cryptocurrencies. Its goal is to build an active community of enthusiasts by offering fun contests, unique NFTs, and dynamic reward mechanisms for token holders. With fast transactions on TRON, WHALE makes crypto not only profitable but also exciting. Offisiell nettside: https://www.tronwhale.io/ Kjøp WHALE nå!

Crypto Whale (WHALE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Crypto Whale (WHALE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 233.91K $ 233.91K $ 233.91K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 233.91K $ 233.91K $ 233.91K All-time high: $ 0.00942032 $ 0.00942032 $ 0.00942032 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00023391 $ 0.00023391 $ 0.00023391 Lær mer om Crypto Whale (WHALE) pris

Crypto Whale (WHALE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Crypto Whale (WHALE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WHALE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WHALE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WHALEs tokenomics, kan du utforske WHALE tokenets livepris!

WHALE prisforutsigelse Vil du vite hvor WHALE kan være på vei? Vår WHALE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WHALE tokenets prisforutsigelse nå!

