Crypto Unicorns (CU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.393779$ 0.393779 $ 0.393779 Laveste pris $ 0.00142871$ 0.00142871 $ 0.00142871 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.74% Prisendring (7D) -3.74%

Crypto Unicorns (CU) sanntidsprisen er $0.00390917. I løpet av de siste 24 timene har CU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CU er $ 0.393779, mens den rekordlave prisen er $ 0.00142871.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crypto Unicorns (CU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 184.94K$ 184.94K $ 184.94K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 362.89K$ 362.89K $ 362.89K Opplagsforsyning 47.31M 47.31M 47.31M Total forsyning 92,830,646.7825209 92,830,646.7825209 92,830,646.7825209

Nåværende markedsverdi på Crypto Unicorns er $ 184.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CU er 47.31M, med en total tilgang på 92830646.7825209. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 362.89K.