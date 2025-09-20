Dagens Crypto Unicorns livepris er 0.00390917 USD. Spor prisoppdateringer for CU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Crypto Unicorns livepris er 0.00390917 USD. Spor prisoppdateringer for CU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Crypto Unicorns Pris (CU)

1 CU til USD livepris:

$0.00390917
$0.00390917$0.00390917
0.00%1D
USD
Crypto Unicorns (CU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:41:35 (UTC+8)

Crypto Unicorns (CU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.393779
$ 0.393779$ 0.393779

$ 0.00142871
$ 0.00142871$ 0.00142871

-3.74%

-3.74%

Crypto Unicorns (CU) sanntidsprisen er $0.00390917. I løpet av de siste 24 timene har CU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CU er $ 0.393779, mens den rekordlave prisen er $ 0.00142871.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crypto Unicorns (CU) Markedsinformasjon

$ 184.94K
$ 184.94K$ 184.94K

$ 362.89K
$ 362.89K$ 362.89K

47.31M
47.31M 47.31M

92,830,646.7825209
92,830,646.7825209 92,830,646.7825209

Nåværende markedsverdi på Crypto Unicorns er $ 184.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CU er 47.31M, med en total tilgang på 92830646.7825209. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 362.89K.

Crypto Unicorns (CU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Crypto Unicorns til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Crypto Unicorns til USD ble $ +0.0001894477.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Crypto Unicorns til USD ble $ +0.0007816702.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Crypto Unicorns til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0001894477+4.85%
60 dager$ +0.0007816702+20.00%
90 dager$ 0--

Hva er Crypto Unicorns (CU)

Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including: - Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU. - Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards! - Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!. - Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige. - Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP). - Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon! - Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events. - Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop. - Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup. - Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests. - Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems.

Crypto Unicorns (CU) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Crypto Unicorns Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Crypto Unicorns (CU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Crypto Unicorns (CU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Crypto Unicorns.

Sjekk Crypto Unicornsprisprognosen nå!

CU til lokale valutaer

Crypto Unicorns (CU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Crypto Unicorns (CU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Crypto Unicorns (CU)

Hvor mye er Crypto Unicorns (CU) verdt i dag?
Live CU prisen i USD er 0.00390917 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CU til USD er $ 0.00390917. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Crypto Unicorns?
Markedsverdien for CU er $ 184.94K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CU?
Den sirkulerende forsyningen av CU er 47.31M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCU ?
CU oppnådde en ATH-pris på 0.393779 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CU?
CU så en ATL-pris på 0.00142871 USD.
Hva er handelsvolumet til CU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CU er -- USD.
Vil CU gå høyere i år?
CU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:41:35 (UTC+8)

