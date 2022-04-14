Crypto Strategic Reserve (CSR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Crypto Strategic Reserve (CSR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Crypto Strategic Reserve (CSR) Informasjon The Crypto Strategic Reserve $CSR is a memecoin behind the news of President Donald Trump announcing that the United States will be creating a Crypto Strategic Reserve. @realDonaldTrump "A U.S. Crypto Reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden Administration, which is why my Executive Order on Digital Assets directed the Presidential Working Group to move forward on a Crypto Strategic Reserve that includes XRP, SOL, and ADA. I will make sure the U.S. is the Crypto Capital of the World. We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!" The President later added a more to the message: "And, obviously, BTC and ETH, as other valuable Cryptocurrencies, will be the heart of the Reserve. I also love Bitcoin and Ethereum!" Offisiell nettside: https://cryptostrategicreservesolana.com Kjøp CSR nå!

Crypto Strategic Reserve (CSR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Crypto Strategic Reserve (CSR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 140.30K $ 140.30K $ 140.30K Total forsyning: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Sirkulerende forsyning: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 140.30K $ 140.30K $ 140.30K All-time high: $ 0.00124165 $ 0.00124165 $ 0.00124165 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00014106 $ 0.00014106 $ 0.00014106 Lær mer om Crypto Strategic Reserve (CSR) pris

Crypto Strategic Reserve (CSR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Crypto Strategic Reserve (CSR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CSR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CSR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CSRs tokenomics, kan du utforske CSR tokenets livepris!

CSR prisforutsigelse Vil du vite hvor CSR kan være på vei? Vår CSR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CSR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!