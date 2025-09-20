Crypto Strategic Reserve (CSR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00124165$ 0.00124165 $ 0.00124165 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -8.21% Prisendring (7D) -76.67% Prisendring (7D) -76.67%

Crypto Strategic Reserve (CSR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CSR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CSR er $ 0.00124165, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CSR endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -8.21% over 24 timer og -76.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crypto Strategic Reserve (CSR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 150.01K$ 150.01K $ 150.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 150.01K$ 150.01K $ 150.01K Opplagsforsyning 998.00M 998.00M 998.00M Total forsyning 998,003,899.022651 998,003,899.022651 998,003,899.022651

Nåværende markedsverdi på Crypto Strategic Reserve er $ 150.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CSR er 998.00M, med en total tilgang på 998003899.022651. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 150.01K.