Crypto Rug Muncher pris i dag

Sanntids Crypto Rug Muncher (CRM) pris i dag er $ 0.00009979, med en 18.66% endring de siste 24 timene. Nåværende CRM til USD konverteringssats er $ 0.00009979 per CRM.

Crypto Rug Muncher rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 99,784, med en sirkulerende forsyning på 999.92M CRM. I løpet av de siste 24 timene CRM har den blitt handlet mellom $ 0.00009476(laveste) og $ 0.00012269 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00054544, mens tidenes laveste notering var $ 0.00009476.

Kortsiktig har CRM beveget seg -5.57% i løpet av den siste timen og -42.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Crypto Rug Muncher (CRM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 99.78K$ 99.78K $ 99.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 99.78K$ 99.78K $ 99.78K Opplagsforsyning 999.92M 999.92M 999.92M Total forsyning 999,917,064.3289943 999,917,064.3289943 999,917,064.3289943

