Crypto Czar (CZAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00307722$ 0.00307722 $ 0.00307722 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +5.42% Prisendring (7D) +5.42%

Crypto Czar (CZAR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CZAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CZAR er $ 0.00307722, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CZAR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +5.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crypto Czar (CZAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.27K$ 21.27K $ 21.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.27K$ 21.27K $ 21.27K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Crypto Czar er $ 21.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CZAR er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.27K.