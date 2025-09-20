Dagens Crypto Czar livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CZAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CZAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Crypto Czar livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CZAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CZAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Crypto Czar Pris (CZAR)

1 CZAR til USD livepris:

0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Crypto Czar (CZAR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:09:37 (UTC+8)

Crypto Czar (CZAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00307722
$ 0.00307722$ 0.00307722

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.42%

+5.42%

Crypto Czar (CZAR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CZAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CZAR er $ 0.00307722, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CZAR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +5.42% i løpet av de siste 7 dagene.

Crypto Czar (CZAR) Markedsinformasjon

$ 21.27K
$ 21.27K$ 21.27K

--
----

$ 21.27K
$ 21.27K$ 21.27K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Crypto Czar er $ 21.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CZAR er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.27K.

Crypto Czar (CZAR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Crypto Czar til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Crypto Czar til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Crypto Czar til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Crypto Czar til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+2.74%
60 dager$ 0+6.94%
90 dager$ 0--

Hva er Crypto Czar (CZAR)

Crypto Czar ($czar) is a meme-based cryptocurrency created as a tribute to a widely recognized and cherished meme. It operates solely as a community-driven entertainment token with no inherent value, utility, or promise of financial gain. $czar is not backed by a formal team or a defined roadmap. Instead, its purpose is to bring together like-minded enthusiasts who appreciate the humor and creativity surrounding the meme culture within the cryptocurrency space. The project does not aim to serve any practical function and is purely for entertainment purposes, reflecting the fun and speculative nature of meme coins in the crypto ecosystem. For additional information and community discussions, visit the project's official pages: Website: https://cryptoczar.xyz/ DEXTools Pair Explorer: https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x78cc5dc7543b84578e0aba79fc79e5d416c6ae7f?t=1732291848764 X (formerly Twitter): https://x.com/CryptoCzarEth Telegram:https://t.me/CryptoCzarEth

Crypto Czar (CZAR) Ressurs

Crypto Czar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Crypto Czar (CZAR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Crypto Czar (CZAR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Crypto Czar.

CZAR til lokale valutaer

Crypto Czar (CZAR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Crypto Czar (CZAR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CZAR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Crypto Czar (CZAR)

Hvor mye er Crypto Czar (CZAR) verdt i dag?
Live CZAR prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CZAR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CZAR til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Crypto Czar?
Markedsverdien for CZAR er $ 21.27K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CZAR?
Den sirkulerende forsyningen av CZAR er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCZAR ?
CZAR oppnådde en ATH-pris på 0.00307722 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CZAR?
CZAR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CZAR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CZAR er -- USD.
Vil CZAR gå høyere i år?
CZAR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CZAR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:09:37 (UTC+8)

Crypto Czar (CZAR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.