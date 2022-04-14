Crypto Bro (LARRY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Crypto Bro (LARRY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Crypto Bro (LARRY) Informasjon This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. His friends all grew up and became moderately successful, and bought houses and cars. But he was just a loser. This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. Every day, as he jerked off while playing world of warcraft, his desire to be successful would grow. Little did he know that luck was afoot. Offisiell nettside: http://cryptobro.lol/ Kjøp LARRY nå!

Crypto Bro (LARRY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Crypto Bro (LARRY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.91K $ 18.91K $ 18.91K Total forsyning: $ 594.47M $ 594.47M $ 594.47M Sirkulerende forsyning: $ 594.47M $ 594.47M $ 594.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.91K $ 18.91K $ 18.91K All-time high: $ 0.00816041 $ 0.00816041 $ 0.00816041 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Crypto Bro (LARRY) pris

Crypto Bro (LARRY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Crypto Bro (LARRY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LARRY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LARRY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LARRYs tokenomics, kan du utforske LARRY tokenets livepris!

LARRY prisforutsigelse Vil du vite hvor LARRY kan være på vei? Vår LARRY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LARRY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!