Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Crypto Asset Governance Alliance (CAGA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Informasjon CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all. Offisiell nettside: https://www.cagacrypto.com/ Teknisk dokument: https://cagacrypto.gitbook.io/caga-whitepaper Kjøp CAGA nå!

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Crypto Asset Governance Alliance (CAGA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 62.81B $ 62.81B $ 62.81B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M All-time high: $ 0.00212017 $ 0.00212017 $ 0.00212017 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) pris

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CAGA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAGA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CAGAs tokenomics, kan du utforske CAGA tokenets livepris!

CAGA prisforutsigelse Vil du vite hvor CAGA kan være på vei? Vår CAGA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CAGA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!