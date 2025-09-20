Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00212017$ 0.00212017 $ 0.00212017 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.18% Prisendring (1D) -0.53% Prisendring (7D) +9.97% Prisendring (7D) +9.97%

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CAGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAGA er $ 0.00212017, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAGA endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, -0.53% over 24 timer og +9.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Opplagsforsyning 62.81B 62.81B 62.81B Total forsyning 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Nåværende markedsverdi på Crypto Asset Governance Alliance er $ 1.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAGA er 62.81B, med en total tilgang på 99999999999.99998. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.07M.