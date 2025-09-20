Dagens Crypto Asset Governance Alliance livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CAGA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CAGA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Crypto Asset Governance Alliance livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CAGA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CAGA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CAGA

CAGA Prisinformasjon

CAGA teknisk dokument

CAGA Offisiell nettside

CAGA tokenomics

CAGA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Crypto Asset Governance Alliance Logo

Crypto Asset Governance Alliance Pris (CAGA)

Ikke oppført

1 CAGA til USD livepris:

--
----
-0.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:06:31 (UTC+8)

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00212017
$ 0.00212017$ 0.00212017

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

-0.53%

+9.97%

+9.97%

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CAGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAGA er $ 0.00212017, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAGA endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, -0.53% over 24 timer og +9.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Markedsinformasjon

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

--
----

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

62.81B
62.81B 62.81B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Nåværende markedsverdi på Crypto Asset Governance Alliance er $ 1.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAGA er 62.81B, med en total tilgang på 99999999999.99998. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.07M.

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Crypto Asset Governance Alliance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Crypto Asset Governance Alliance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Crypto Asset Governance Alliance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Crypto Asset Governance Alliance til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.53%
30 dager$ 0-8.87%
60 dager$ 0-24.20%
90 dager$ 0--

Hva er Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Crypto Asset Governance Alliance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Crypto Asset Governance Alliance.

Sjekk Crypto Asset Governance Allianceprisprognosen nå!

CAGA til lokale valutaer

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CAGA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

Hvor mye er Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) verdt i dag?
Live CAGA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CAGA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CAGA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Crypto Asset Governance Alliance?
Markedsverdien for CAGA er $ 1.93M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CAGA?
Den sirkulerende forsyningen av CAGA er 62.81B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCAGA ?
CAGA oppnådde en ATH-pris på 0.00212017 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CAGA?
CAGA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CAGA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CAGA er -- USD.
Vil CAGA gå høyere i år?
CAGA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CAGA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:06:31 (UTC+8)

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.