Cryptify (CRYPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0026318$ 0.0026318 $ 0.0026318 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.37% Prisendring (7D) -3.94% Prisendring (7D) -3.94%

Cryptify (CRYPT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CRYPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRYPT er $ 0.0026318, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRYPT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.37% over 24 timer og -3.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cryptify (CRYPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.93K$ 32.93K $ 32.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.93K$ 32.93K $ 32.93K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cryptify er $ 32.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRYPT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.93K.