Dagens Cryptify livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CRYPT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRYPT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CRYPT

CRYPT Prisinformasjon

CRYPT teknisk dokument

CRYPT Offisiell nettside

CRYPT tokenomics

CRYPT Prisprognose

Cryptify Logo

Cryptify Pris (CRYPT)

Ikke oppført

1 CRYPT til USD livepris:

--
----
-1.30%1D
USD
Cryptify (CRYPT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:53:24 (UTC+8)

Cryptify (CRYPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0026318
$ 0.0026318$ 0.0026318

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.37%

-3.94%

-3.94%

Cryptify (CRYPT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CRYPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRYPT er $ 0.0026318, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRYPT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.37% over 24 timer og -3.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cryptify (CRYPT) Markedsinformasjon

$ 32.93K
$ 32.93K$ 32.93K

--
----

$ 32.93K
$ 32.93K$ 32.93K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cryptify er $ 32.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRYPT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.93K.

Cryptify (CRYPT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cryptify til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cryptify til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cryptify til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cryptify til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.37%
30 dager$ 0-7.27%
60 dager$ 0-2.07%
90 dager$ 0--

Hva er Cryptify (CRYPT)

Cryptify is a secure, anonymous crypto payment platform with instant settlements, AI-driven analytics, and 2x cashback, designed for modern businesses. Accept CryptoPayments for Your Business Use Cryptify platform, infrastructure and APIs to accept payments on blockchains. The way we transact is fundamentally changing. The rise of Web3 is driving the demand for a new breed of digital payment solutions. Traditional payment platforms are often riddled with high fees, limited functionality, and a lack of support for most cryptocurrencies. Cryptify emerges as the answer to these limitations. We are the PayPal of Web3, a global digital payment platform built for the future. We seamlessly integrate with all major cryptocurrencies, eliminating the need for cumbersome KYC procedures. We offer a suite of powerful features designed to streamline your financial activities. Businesses can leverage invoicing tools, inventory tracking, and robust analytics, while users enjoy effortless payment links, recurring payments, and industry-leading security protocols. Experience faster, cheaper, and more secure transactions with Cryptify, accepting cryptocurrency payments while unlocking a world of financial opportunities.

Cryptify (CRYPT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Cryptify Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cryptify (CRYPT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cryptify (CRYPT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cryptify.

Sjekk Cryptifyprisprognosen nå!

CRYPT til lokale valutaer

Cryptify (CRYPT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cryptify (CRYPT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRYPT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cryptify (CRYPT)

Hvor mye er Cryptify (CRYPT) verdt i dag?
Live CRYPT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CRYPT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CRYPT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cryptify?
Markedsverdien for CRYPT er $ 32.93K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CRYPT?
Den sirkulerende forsyningen av CRYPT er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRYPT ?
CRYPT oppnådde en ATH-pris på 0.0026318 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CRYPT?
CRYPT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CRYPT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRYPT er -- USD.
Vil CRYPT gå høyere i år?
CRYPT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRYPT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Cryptify (CRYPT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

