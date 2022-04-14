Cryptex Finance (CTX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cryptex Finance (CTX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cryptex Finance (CTX) Informasjon CTX is a governance token that powers and secures the Cryptex protocol. Holders of CTX can vote on protocol upgrades for TCAP as well as all future products within the Cryptex ecosystem. Offisiell nettside: https://cryptex.finance/ Kjøp CTX nå!

Cryptex Finance (CTX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cryptex Finance (CTX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.99M $ 10.99M $ 10.99M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 7.57M $ 7.57M $ 7.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.51M $ 14.51M $ 14.51M All-time high: $ 44.13 $ 44.13 $ 44.13 All-Time Low: $ 0.790108 $ 0.790108 $ 0.790108 Nåværende pris: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Lær mer om Cryptex Finance (CTX) pris

Cryptex Finance (CTX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cryptex Finance (CTX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CTX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CTX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CTXs tokenomics, kan du utforske CTX tokenets livepris!

