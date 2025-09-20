Cryptex Finance (CTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 24 timer lav $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 24 timer høy 24 timer lav $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 24 timer høy $ 1.54$ 1.54 $ 1.54 All Time High $ 44.13$ 44.13 $ 44.13 Laveste pris $ 0.790108$ 0.790108 $ 0.790108 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.51% Prisendring (7D) -0.20% Prisendring (7D) -0.20%

Cryptex Finance (CTX) sanntidsprisen er $1.49. I løpet av de siste 24 timene har CTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.46 og et toppnivå på $ 1.54, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CTX er $ 44.13, mens den rekordlave prisen er $ 0.790108.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CTX endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.51% over 24 timer og -0.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cryptex Finance (CTX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.27M$ 11.27M $ 11.27M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.89M$ 14.89M $ 14.89M Opplagsforsyning 7.57M 7.57M 7.57M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cryptex Finance er $ 11.27M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CTX er 7.57M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.89M.