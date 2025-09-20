Crypsi Coin (CRYPSI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0,01995717 $ 0,01995717 $ 0,01995717 24 timer lav $ 0,02084946 $ 0,02084946 $ 0,02084946 24 timer høy 24 timer lav $ 0,01995717$ 0,01995717 $ 0,01995717 24 timer høy $ 0,02084946$ 0,02084946 $ 0,02084946 All Time High $ 0,052855$ 0,052855 $ 0,052855 Laveste pris $ 0,01069577$ 0,01069577 $ 0,01069577 Prisendring (1H) -0,07% Prisendring (1D) -1,68% Prisendring (7D) -0,78% Prisendring (7D) -0,78%

Crypsi Coin (CRYPSI) sanntidsprisen er $0,02039127. I løpet av de siste 24 timene har CRYPSI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0,01995717 og et toppnivå på $ 0,02084946, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRYPSI er $ 0,052855, mens den rekordlave prisen er $ 0,01069577.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRYPSI endret seg med -0,07% i løpet av den siste timen, -1,68% over 24 timer og -0,78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crypsi Coin (CRYPSI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 423,75K$ 423,75K $ 423,75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 423,75K$ 423,75K $ 423,75K Opplagsforsyning 21,00M 21,00M 21,00M Total forsyning 21.000.000,0 21.000.000,0 21.000.000,0

Nåværende markedsverdi på Crypsi Coin er $ 423,75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRYPSI er 21,00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 423,75K.