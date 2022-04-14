CRYORAT (CRYORAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CRYORAT (CRYORAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CRYORAT (CRYORAT) Informasjon CRYORAT is the governance token of an individual research project from CryoDAO. While a primitive model of small mammal cryopreservation (hamsters) was attempted in 1956, it is remarkable and disturbing how long this research model has been abandoned. The technological challenges associated with extending and advancing this model with modern approaches (surgery, small animal CPB, blood substitutes, and imaging) make it a daunting project for researchers. CRYORAT will attempt to establish the first-ever high-subzero cryopreservation and revival of a rat. Offisiell nettside: https://www.cryorat.com Kjøp CRYORAT nå!

CRYORAT (CRYORAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CRYORAT (CRYORAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 257.85K $ 257.85K $ 257.85K Total forsyning: $ 22.64M $ 22.64M $ 22.64M Sirkulerende forsyning: $ 8.91M $ 8.91M $ 8.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 655.04K $ 655.04K $ 655.04K All-time high: $ 0.396807 $ 0.396807 $ 0.396807 All-Time Low: $ 0.01605323 $ 0.01605323 $ 0.01605323 Nåværende pris: $ 0.0289374 $ 0.0289374 $ 0.0289374 Lær mer om CRYORAT (CRYORAT) pris

CRYORAT (CRYORAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CRYORAT (CRYORAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRYORAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRYORAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRYORATs tokenomics, kan du utforske CRYORAT tokenets livepris!

