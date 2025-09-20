CRYORAT (CRYORAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03066024 24 timer lav $ 0.03283023 24 timer høy All Time High $ 0.396807 Laveste pris $ 0.01605323 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) +3.35% Prisendring (7D) -19.25%

CRYORAT (CRYORAT) sanntidsprisen er $0.03189801. I løpet av de siste 24 timene har CRYORAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03066024 og et toppnivå på $ 0.03283023, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRYORAT er $ 0.396807, mens den rekordlave prisen er $ 0.01605323.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRYORAT endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, +3.35% over 24 timer og -19.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CRYORAT (CRYORAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 284.23K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 722.06K Opplagsforsyning 8.91M Total forsyning 22,636,395.64384984

Nåværende markedsverdi på CRYORAT er $ 284.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRYORAT er 8.91M, med en total tilgang på 22636395.64384984. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 722.06K.