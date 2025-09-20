Crunchcat (CRUNCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00395131$ 0.00395131 $ 0.00395131 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.21% Prisendring (7D) -7.14% Prisendring (7D) -7.14%

Crunchcat (CRUNCH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CRUNCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRUNCH er $ 0.00395131, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRUNCH endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.21% over 24 timer og -7.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crunchcat (CRUNCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 63.53K$ 63.53K $ 63.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 63.53K$ 63.53K $ 63.53K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Crunchcat er $ 63.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRUNCH er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.53K.