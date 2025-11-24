Crumbcat pris i dag

Sanntids Crumbcat (CRUMB) pris i dag er $ 0.00017643, med en 7.86% endring de siste 24 timene. Nåværende CRUMB til USD konverteringssats er $ 0.00017643 per CRUMB.

Crumbcat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 176,009, med en sirkulerende forsyning på 999.51M CRUMB. I løpet av de siste 24 timene CRUMB har den blitt handlet mellom $ 0.00016247(laveste) og $ 0.00021708 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00263437, mens tidenes laveste notering var $ 0.00012233.

Kortsiktig har CRUMB beveget seg +1.18% i løpet av den siste timen og +7.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Crumbcat (CRUMB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 176.01K$ 176.01K $ 176.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 176.01K$ 176.01K $ 176.01K Opplagsforsyning 999.51M 999.51M 999.51M Total forsyning 999,507,724.10316 999,507,724.10316 999,507,724.10316

Nåværende markedsverdi på Crumbcat er $ 176.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRUMB er 999.51M, med en total tilgang på 999507724.10316. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 176.01K.