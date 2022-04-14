CROY AI (CROY) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i CROY AI (CROY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

CROY AI (CROY) Informasjon

CROY Tools is dedicated to enhancing the safety and effectiveness of trading in the crypto trenches with a suite of innovative utilities.

Our flagship offering is an AI agent designed for on-chain analysis, specifically targeting newly migrated or pre-migration coins with market caps starting at $20k.

The blockchain ecosystem, particularly in the trenches of emerging tokens, is rife with both opportunity and risk. As traders sift through thousands of projects, the need for tools that provide clear, actionable insights has never been greater.

CROY was built to fill this gap, offering traders the guidance and support they need to thrive. Our mission is to make trading safer, more informed, and more community-driven. With tools like the CROY AI Agent, blacklists for scams and copycat projects, and a growing ecosystem of analytics and dashboards, we aim to empower traders to navigate the trenches with confidence.

Offisiell nettside:
https://croy.app/
Teknisk dokument:
https://docs.croy.app/

CROY AI (CROY) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CROY AI (CROY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 21.36K
Total forsyning:
$ 959.60M
Sirkulerende forsyning:
$ 920.98M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 22.25K
All-time high:
$ 0.00815994
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
CROY AI (CROY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak CROY AI (CROY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet CROY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange CROY tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår CROYs tokenomics, kan du utforske CROY tokenets livepris!

CROY prisforutsigelse

Vil du vite hvor CROY kan være på vei? Vår CROY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.