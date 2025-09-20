Dagens CROY AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CROY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CROY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CROY AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CROY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CROY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 CROY til USD livepris:

--
----
-1.70%1D
USD
CROY AI (CROY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:09:23 (UTC+8)

CROY AI (CROY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00815994
$ 0.00815994$ 0.00815994

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

-1.76%

-2.38%

-2.38%

CROY AI (CROY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CROY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CROY er $ 0.00815994, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CROY endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -1.76% over 24 timer og -2.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CROY AI (CROY) Markedsinformasjon

$ 23.05K
$ 23.05K$ 23.05K

--
----

$ 24.02K
$ 24.02K$ 24.02K

920.98M
920.98M 920.98M

959,613,904.819152
959,613,904.819152 959,613,904.819152

Nåværende markedsverdi på CROY AI er $ 23.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CROY er 920.98M, med en total tilgang på 959613904.819152. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.02K.

CROY AI (CROY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CROY AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CROY AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CROY AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CROY AI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.76%
30 dager$ 0+34.91%
60 dager$ 0+16.39%
90 dager$ 0--

Hva er CROY AI (CROY)

CROY Tools is dedicated to enhancing the safety and effectiveness of trading in the crypto trenches with a suite of innovative utilities. Our flagship offering is an AI agent designed for on-chain analysis, specifically targeting newly migrated or pre-migration coins with market caps starting at $20k. The blockchain ecosystem, particularly in the trenches of emerging tokens, is rife with both opportunity and risk. As traders sift through thousands of projects, the need for tools that provide clear, actionable insights has never been greater. CROY was built to fill this gap, offering traders the guidance and support they need to thrive. Our mission is to make trading safer, more informed, and more community-driven. With tools like the CROY AI Agent, blacklists for scams and copycat projects, and a growing ecosystem of analytics and dashboards, we aim to empower traders to navigate the trenches with confidence.

CROY AI (CROY) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

CROY AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CROY AI (CROY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CROY AI (CROY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CROY AI.

Sjekk CROY AIprisprognosen nå!

CROY til lokale valutaer

CROY AI (CROY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CROY AI (CROY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CROY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CROY AI (CROY)

Hvor mye er CROY AI (CROY) verdt i dag?
Live CROY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CROY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CROY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CROY AI?
Markedsverdien for CROY er $ 23.05K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CROY?
Den sirkulerende forsyningen av CROY er 920.98M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCROY ?
CROY oppnådde en ATH-pris på 0.00815994 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CROY?
CROY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CROY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CROY er -- USD.
Vil CROY gå høyere i år?
CROY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CROY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:09:23 (UTC+8)

CROY AI (CROY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

