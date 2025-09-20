CROY AI (CROY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0
24 timer lav $ 0
24 timer høy $ 0
All Time High $ 0.00815994
Laveste pris $ 0
Prisendring (1H) +0.62%
Prisendring (1D) -1.76%
Prisendring (7D) -2.38%

CROY AI (CROY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CROY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CROY er $ 0.00815994, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CROY endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -1.76% over 24 timer og -2.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CROY AI (CROY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.05K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 24.02K
Opplagsforsyning 920.98M
Total forsyning 959,613,904.819152

Nåværende markedsverdi på CROY AI er $ 23.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CROY er 920.98M, med en total tilgang på 959613904.819152. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.02K.