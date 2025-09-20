Crowny (CRWNY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0008007 $ 0.0008007 $ 0.0008007 24 timer lav $ 0.0008121 $ 0.0008121 $ 0.0008121 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0008007$ 0.0008007 $ 0.0008007 24 timer høy $ 0.0008121$ 0.0008121 $ 0.0008121 All Time High $ 0.189898$ 0.189898 $ 0.189898 Laveste pris $ 0.00033719$ 0.00033719 $ 0.00033719 Prisendring (1H) +0.44% Prisendring (1D) -0.38% Prisendring (7D) -4.05% Prisendring (7D) -4.05%

Crowny (CRWNY) sanntidsprisen er $0.0008081. I løpet av de siste 24 timene har CRWNY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0008007 og et toppnivå på $ 0.0008121, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRWNY er $ 0.189898, mens den rekordlave prisen er $ 0.00033719.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRWNY endret seg med +0.44% i løpet av den siste timen, -0.38% over 24 timer og -4.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crowny (CRWNY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 566.15K$ 566.15K $ 566.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 657.06K$ 657.06K $ 657.06K Opplagsforsyning 700.60M 700.60M 700.60M Total forsyning 813,097,988.0 813,097,988.0 813,097,988.0

Nåværende markedsverdi på Crowny er $ 566.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRWNY er 700.60M, med en total tilgang på 813097988.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 657.06K.