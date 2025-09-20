Dagens Crowny livepris er 0.0008081 USD. Spor prisoppdateringer for CRWNY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRWNY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Crowny livepris er 0.0008081 USD. Spor prisoppdateringer for CRWNY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRWNY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Crowny Pris (CRWNY)

1 CRWNY til USD livepris:

$0.00080699
$0.00080699
-0.50%1D
USD
Crowny (CRWNY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:46:05 (UTC+8)

Crowny (CRWNY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0008007
$ 0.0008007
24 timer lav
$ 0.0008121
$ 0.0008121
24 timer høy

$ 0.0008007
$ 0.0008007

$ 0.0008121
$ 0.0008121

$ 0.189898
$ 0.189898

$ 0.00033719
$ 0.00033719

+0.44%

-0.38%

-4.05%

-4.05%

Crowny (CRWNY) sanntidsprisen er $0.0008081. I løpet av de siste 24 timene har CRWNY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0008007 og et toppnivå på $ 0.0008121, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRWNY er $ 0.189898, mens den rekordlave prisen er $ 0.00033719.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRWNY endret seg med +0.44% i løpet av den siste timen, -0.38% over 24 timer og -4.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crowny (CRWNY) Markedsinformasjon

$ 566.15K
$ 566.15K

--
--

$ 657.06K
$ 657.06K

700.60M
700.60M

813,097,988.0
813,097,988.0

Nåværende markedsverdi på Crowny er $ 566.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRWNY er 700.60M, med en total tilgang på 813097988.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 657.06K.

Crowny (CRWNY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Crowny til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Crowny til USD ble $ -0.0001521937.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Crowny til USD ble $ -0.0000221724.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Crowny til USD ble $ -0.000049493731812532.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.38%
30 dager$ -0.0001521937-18.83%
60 dager$ -0.0000221724-2.74%
90 dager$ -0.000049493731812532-5.77%

Hva er Crowny (CRWNY)

Crowny has created a new platform to help solve some of the current dilemmas within the world of advertising. Crowny is a platform that will allow brands to create effective campaigns and reach their target audiences with ease and simplicity. These users are enticed to listen to their message by being rewarded through the app. Users will be able to connect to their favourite brands through the Crowny Mobile App, without the risk of privacy breaches. What Crowny offers: - A smartphone app which enables users to specify their areas of interest and allows them to follow their favourite brands. This gives them control over the type of content and deals they wish to see, and when they want to see it. - A secure and private experience via the anonymization of user data. - The possibility to reach out to consumers in several ways, including push notifications, geofencing and QR codes. The supplied content also includes interactions and gamification elements. Consumers will be more engaged than ever, which in turn will improve the consumer-brand relationship. - Users will always be rewarded. Not only through the offers they receive, but also for consuming content; paid with $CRWNY tokens and brand loyalty points The biggest challenges of the advertising world includes reduced exposure, increasing costs, and elusive audiences. They are solving these challenges with their platform. Crowny also offers a free loyalty system to small business owners. The most interesting part of this loyalty system is the $CRWNY token. These rewards play a key role in the Crowny platform. Tokens can eventually be converted to (fiat) currencies, used to purchase products, or set aside as can be held in a wallet.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Crowny (CRWNY) Ressurs

Offisiell nettside

Crowny Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Crowny (CRWNY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Crowny (CRWNY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Crowny.

Sjekk Crownyprisprognosen nå!

CRWNY til lokale valutaer

Crowny (CRWNY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Crowny (CRWNY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRWNY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Crowny (CRWNY)

Hvor mye er Crowny (CRWNY) verdt i dag?
Live CRWNY prisen i USD er 0.0008081 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CRWNY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CRWNY til USD er $ 0.0008081. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Crowny?
Markedsverdien for CRWNY er $ 566.15K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CRWNY?
Den sirkulerende forsyningen av CRWNY er 700.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRWNY ?
CRWNY oppnådde en ATH-pris på 0.189898 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CRWNY?
CRWNY så en ATL-pris på 0.00033719 USD.
Hva er handelsvolumet til CRWNY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRWNY er -- USD.
Vil CRWNY gå høyere i år?
CRWNY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRWNY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:46:05 (UTC+8)

