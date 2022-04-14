CROW (CROW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CROW (CROW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CROW (CROW) Informasjon A Memecoin on Solana Chain. Try to make Cult of Crow for Community with Pfp on our website. you can make by yourself . Visit our Website https://thecrow.farm/ The Crow, Enemy of Farmers and Jeets Since The Beginning of Time. Community Take Over to help Crow defeat Farmers & Jeets. We will Keep Building together with Community. Fight Jeeters, Farmers etc. I Sure each Holder will win here. Join Us. Lets Make a Big and Strong Community and be $CROW number 1 on SOLANA MEMECOIN. LFG Offisiell nettside: https://thecrow.farm/ Teknisk dokument: https://thecrow.farm/ Kjøp CROW nå!

CROW (CROW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CROW (CROW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.77K $ 14.77K $ 14.77K Total forsyning: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Sirkulerende forsyning: $ 970.70M $ 970.70M $ 970.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.21K $ 15.21K $ 15.21K All-time high: $ 0.00057212 $ 0.00057212 $ 0.00057212 All-Time Low: $ 0.00000882 $ 0.00000882 $ 0.00000882 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om CROW (CROW) pris

CROW (CROW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CROW (CROW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CROW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CROW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CROWs tokenomics, kan du utforske CROW tokenets livepris!

CROW prisforutsigelse Vil du vite hvor CROW kan være på vei? Vår CROW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CROW tokenets prisforutsigelse nå!

