CropBytes (CBX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 3.11$ 3.11 $ 3.11 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.20% Prisendring (7D) +1.20%

CropBytes (CBX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CBX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CBX er $ 3.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CBX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CropBytes (CBX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 260.31K$ 260.31K $ 260.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 405.09K$ 405.09K $ 405.09K Opplagsforsyning 321.29M 321.29M 321.29M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CropBytes er $ 260.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CBX er 321.29M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 405.09K.