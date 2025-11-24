Crome pris i dag

Sanntids Crome (CROME) pris i dag er $ 0.00818493, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende CROME til USD konverteringssats er $ 0.00818493 per CROME.

Crome rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,184.93, med en sirkulerende forsyning på 1.00M CROME. I løpet av de siste 24 timene CROME har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.322876, mens tidenes laveste notering var $ 0.00772015.

Kortsiktig har CROME beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Crome (CROME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

