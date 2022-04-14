Croginal Cats (CROGINAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Croginal Cats (CROGINAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Croginal Cats (CROGINAL) Informasjon We are the degen cats of cronos! We are CROGINAL! We feed our family, let us show you how community does it right! Come shake up sleepy cronos with us! Discord is our official home. Come eat with the FAM🦁 Offisiell nettside: https://www.croginalcats.xyz/ Kjøp CROGINAL nå!

Croginal Cats (CROGINAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Croginal Cats (CROGINAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 33.21K $ 33.21K $ 33.21K Total forsyning: $ 938.81M $ 938.81M $ 938.81M Sirkulerende forsyning: $ 938.81M $ 938.81M $ 938.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.21K $ 33.21K $ 33.21K All-time high: $ 0.00106907 $ 0.00106907 $ 0.00106907 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Croginal Cats (CROGINAL) pris

Croginal Cats (CROGINAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Croginal Cats (CROGINAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CROGINAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CROGINAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CROGINALs tokenomics, kan du utforske CROGINAL tokenets livepris!

CROGINAL prisforutsigelse Vil du vite hvor CROGINAL kan være på vei? Vår CROGINAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CROGINAL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!