Croginal Cats (CROGINAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00106907 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.47% Prisendring (7D) -17.28%

Croginal Cats (CROGINAL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CROGINAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CROGINAL er $ 0.00106907, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CROGINAL endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.47% over 24 timer og -17.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Croginal Cats (CROGINAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.14K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.14K Opplagsforsyning 938.81M Total forsyning 938,808,087.4985441

Nåværende markedsverdi på Croginal Cats er $ 36.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CROGINAL er 938.81M, med en total tilgang på 938808087.4985441. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.14K.