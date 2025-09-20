Dagens Croginal Cats livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CROGINAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CROGINAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Croginal Cats livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CROGINAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CROGINAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Croginal Cats Logo

Croginal Cats Pris (CROGINAL)

Ikke oppført

1 CROGINAL til USD livepris:

--
----
+0.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Croginal Cats (CROGINAL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:53:17 (UTC+8)

Croginal Cats (CROGINAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106907
$ 0.00106907$ 0.00106907

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.47%

-17.28%

-17.28%

Croginal Cats (CROGINAL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CROGINAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CROGINAL er $ 0.00106907, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CROGINAL endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.47% over 24 timer og -17.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Croginal Cats (CROGINAL) Markedsinformasjon

$ 36.14K
$ 36.14K$ 36.14K

--
----

$ 36.14K
$ 36.14K$ 36.14K

938.81M
938.81M 938.81M

938,808,087.4985441
938,808,087.4985441 938,808,087.4985441

Nåværende markedsverdi på Croginal Cats er $ 36.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CROGINAL er 938.81M, med en total tilgang på 938808087.4985441. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.14K.

Croginal Cats (CROGINAL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Croginal Cats til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Croginal Cats til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Croginal Cats til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Croginal Cats til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.47%
30 dager$ 0+26.81%
60 dager$ 0+12.98%
90 dager$ 0--

Hva er Croginal Cats (CROGINAL)

We are the degen cats of cronos! We are CROGINAL! We feed our family, let us show you how community does it right! Come shake up sleepy cronos with us! Discord is our official home. Come eat with the FAM🦁

Croginal Cats (CROGINAL) Ressurs

Offisiell nettside

Croginal Cats Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Croginal Cats (CROGINAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Croginal Cats (CROGINAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Croginal Cats.

Sjekk Croginal Catsprisprognosen nå!

CROGINAL til lokale valutaer

Croginal Cats (CROGINAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Croginal Cats (CROGINAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CROGINAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Croginal Cats (CROGINAL)

Hvor mye er Croginal Cats (CROGINAL) verdt i dag?
Live CROGINAL prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CROGINAL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CROGINAL til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Croginal Cats?
Markedsverdien for CROGINAL er $ 36.14K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CROGINAL?
Den sirkulerende forsyningen av CROGINAL er 938.81M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCROGINAL ?
CROGINAL oppnådde en ATH-pris på 0.00106907 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CROGINAL?
CROGINAL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CROGINAL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CROGINAL er -- USD.
Vil CROGINAL gå høyere i år?
CROGINAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CROGINAL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:53:17 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

