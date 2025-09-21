Crodie (CRODIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04299022$ 0.04299022 $ 0.04299022 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.23% Prisendring (1D) +0.31% Prisendring (7D) +9.08% Prisendring (7D) +9.08%

Crodie (CRODIE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CRODIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRODIE er $ 0.04299022, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRODIE endret seg med -0.23% i løpet av den siste timen, +0.31% over 24 timer og +9.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crodie (CRODIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 364.65K$ 364.65K $ 364.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 373.69K$ 373.69K $ 373.69K Opplagsforsyning 975.69M 975.69M 975.69M Total forsyning 999,875,009.7116783 999,875,009.7116783 999,875,009.7116783

Nåværende markedsverdi på Crodie er $ 364.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRODIE er 975.69M, med en total tilgang på 999875009.7116783. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 373.69K.