Crocodile Finance pris i dag

Sanntids Crocodile Finance (CROC) pris i dag er $ 9.42, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende CROC til USD konverteringssats er $ 9.42 per CROC.

Crocodile Finance rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,638,475, med en sirkulerende forsyning på 173.93K CROC. I løpet av de siste 24 timene CROC har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 29.85, mens tidenes laveste notering var $ 8.76.

Kortsiktig har CROC beveget seg -- i løpet av den siste timen og -13.45% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Crocodile Finance (CROC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Opplagsforsyning 173.93K 173.93K 173.93K Total forsyning 173,927.1726143236 173,927.1726143236 173,927.1726143236

