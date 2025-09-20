Croco ($CROCO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001282 $ 0.00001282 $ 0.00001282 24 timer lav $ 0.00001301 $ 0.00001301 $ 0.00001301 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001282$ 0.00001282 $ 0.00001282 24 timer høy $ 0.00001301$ 0.00001301 $ 0.00001301 All Time High $ 0.00093988$ 0.00093988 $ 0.00093988 Laveste pris $ 0.00000707$ 0.00000707 $ 0.00000707 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) +0.09% Prisendring (7D) -0.73% Prisendring (7D) -0.73%

Croco ($CROCO) sanntidsprisen er $0.00001291. I løpet av de siste 24 timene har $CROCO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001282 og et toppnivå på $ 0.00001301, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $CROCO er $ 0.00093988, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000707.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $CROCO endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, +0.09% over 24 timer og -0.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Croco ($CROCO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.91K$ 12.91K $ 12.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.91K$ 12.91K $ 12.91K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Croco er $ 12.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $CROCO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.91K.