Crochet World (CROCHET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Crochet World (CROCHET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Crochet World (CROCHET) Informasjon Crochet World Token on Solana: A playful meme coin that brings crochet enthusiasts together. Celebrate, share, and enjoy crochet creativity in a fun-loving community. Join us to connect over your passion and make every stitch count in a world of crochet fun! Offisiell nettside: https://www.crochetworld.io/ Kjøp CROCHET nå!

Crochet World (CROCHET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Crochet World (CROCHET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.34K $ 17.34K $ 17.34K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.34K $ 17.34K $ 17.34K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Crochet World (CROCHET) pris

Crochet World (CROCHET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Crochet World (CROCHET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CROCHET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CROCHET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CROCHETs tokenomics, kan du utforske CROCHET tokenets livepris!

CROCHET prisforutsigelse Vil du vite hvor CROCHET kan være på vei? Vår CROCHET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CROCHET tokenets prisforutsigelse nå!

