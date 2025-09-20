croc cat (CROC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00529201 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -2.05% Prisendring (7D) -4.58%

croc cat (CROC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CROC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CROC er $ 0.00529201, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CROC endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -2.05% over 24 timer og -4.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

croc cat (CROC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 108.61K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 108.61K Opplagsforsyning 999.88M Total forsyning 999,881,221.62

Nåværende markedsverdi på croc cat er $ 108.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CROC er 999.88M, med en total tilgang på 999881221.62. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 108.61K.