Sanntids Croatian Football Federation Token (VATRENI) pris i dag er $ 2.06, med en 1.22% endring de siste 24 timene. Nåværende VATRENI til USD konverteringssats er $ 2.06 per VATRENI.

Croatian Football Federation Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,230,577, med en sirkulerende forsyning på 4.00M VATRENI. I løpet av de siste 24 timene VATRENI har den blitt handlet mellom $ 1.75(laveste) og $ 2.07 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.46, mens tidenes laveste notering var $ 0.050045.

Kortsiktig har VATRENI beveget seg -0.11% i løpet av den siste timen og +1.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.23M$ 8.23M $ 8.23M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.26M$ 43.26M $ 43.26M Opplagsforsyning 4.00M 4.00M 4.00M Total forsyning 20,999,999.441835824 20,999,999.441835824 20,999,999.441835824

