Croatian FF Fan Token (VATRENI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 24 timer lav $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 24 timer høy 24 timer lav $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 24 timer høy $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 All Time High $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 Laveste pris $ 0.050045$ 0.050045 $ 0.050045 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -0.44% Prisendring (7D) -8.27% Prisendring (7D) -8.27%

Croatian FF Fan Token (VATRENI) sanntidsprisen er $1.23. I løpet av de siste 24 timene har VATRENI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.23 og et toppnivå på $ 1.23, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VATRENI er $ 1.71, mens den rekordlave prisen er $ 0.050045.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VATRENI endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -0.44% over 24 timer og -8.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.86M$ 36.86M $ 36.86M Opplagsforsyning 990.25K 990.25K 990.25K Total forsyning 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Croatian FF Fan Token er $ 1.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VATRENI er 990.25K, med en total tilgang på 30000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.86M.