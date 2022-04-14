Croak the Bullfrog (CROAK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Croak the Bullfrog (CROAK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Croak the Bullfrog (CROAK) Informasjon $CROAK isn't just another meme coin. The Market is exploded and people are more bullish then ever. The constant chant of don't sleep, order in, and lock in has erupted across X social platforms. Enter croak... Bullfrogs don't sleep allowing Croak to stay on the grind every day. His story is your story. Believing in crypto to provide a better life for you and your family. Croak represents the dreams and goal we try to obtain through Web3. Art Culture are the keys to $CROAK With constant memes and illustrations being put out, our goal is to capture the hearts of the Solana community to believe in more for themselves. Crypto Runs On Absolute Konviction Offisiell nettside: https://www.croak.fun/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/18_DWM0VJo2Gx23y25URa8u9PvWCy664mtA4B4TQajz4/edit?tab=t.0 Kjøp CROAK nå!

Croak the Bullfrog (CROAK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Croak the Bullfrog (CROAK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.13K $ 8.13K $ 8.13K Total forsyning: $ 838.34M $ 838.34M $ 838.34M Sirkulerende forsyning: $ 838.34M $ 838.34M $ 838.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.13K $ 8.13K $ 8.13K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Croak the Bullfrog (CROAK) pris

Croak the Bullfrog (CROAK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Croak the Bullfrog (CROAK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CROAK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CROAK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CROAKs tokenomics, kan du utforske CROAK tokenets livepris!

CROAK prisforutsigelse Vil du vite hvor CROAK kan være på vei? Vår CROAK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CROAK tokenets prisforutsigelse nå!

